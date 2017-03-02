02.03.2017 22:00:09

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile telefonda görüştü.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile telefonda görüştü.Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Basın Sekreteri Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukraynalı mevkidaşı Petro Poroşenko ile telefonda konuştuğunu bildirdi. Peskov, görüşmede bir ateşkes olmadığını sadece gerilimlerin tırmanması üzerine fikir alışverişinin yapıldığını ve karşılıklı kaygıların dile getirildiğini ifade etti.Poroşenko'nun basın servisi ise telefon görüşmesinde, Avdeevka'daki bombardımanın durdurulması, şehre elektriğin yeniden getirilmesi ve Roman Sushchenko'nun serbest bırakılması konularının görüşüldüğünü belirtti.