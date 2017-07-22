22.07.2017 09:21:45

Rusya'dan uzay saldırılarına karşı yeni sistem

Rus devlet radyo-elektronik teknoloji şirketi KRET'in yönetici danışmanlarından Vladimir Miheyev, uzay saldırılarına karşı geliştirilen yeni sistem hakkında açıklamalarda bulundu.

Vladimir Miheyev, uzay saldırılarına yönelik geliştirilen sistemle ilgili olarak, Krasuha-2 ve Krasuha-4 elektronik savaş sistemlerinin yerine geçecek olan yeni kara elektronik savaş sisteminin testlerine başlandığını belirtti.

Moskova bölgesindeki Jukovski kentinde düzenlenen MAKS-2017 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda KRET şirketinin tasarladığı sistemle ilgili açıklamalarda bulunan Miheyev, şöyle konuştu:

"Hava ve uzay saldırılarını bloke etmek amacıyla tasarlanan yeni kara elektronik savaş sisteminin denemelerine başladık. Söz konusu elektronik karıştırma sistemi, Krasuha-2 ve Krasuha-4 elektronik savaş sistemlerinin yerine geçecek. Söz konusu sistemlerden de vazgeçmiyoruz, onlar için ciddi bir modernizasyon programı hazırladık."

Krasuha-4 elektronik karıştırma sistemi, karşı tarafın saldırı ve keşif uçaklarında, aynı zamanda insansız hava araçlarında bulunan her türlü radar sistemine karşı koymak için kullanılıyor.