02.02.2017 00:35:11

Rusya'dan Ukrayna uçağı açıklaması

Rusya, 'Karadeniz'de Ukrayna uçağına ateş edildiği yönündeki bilgi yalan' açıklamasını yaptı...

Ajanslarda yer alan habere göre; Rusya'nın Karadeniz Filosu, Ukrayna'ya ait An-26 kargo uçağına ateş açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Ukrayna yönetiminin, Karadeniz'de uçuş yapan kargo uçağına bir sondaj kulesinden ateş açıldığı yönündeki iddia için 'tamamen yalan' diyen Karadeniz Filosu, "Bugün sabah saat 11.30-12.00 sularında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 53 numaralı An-26 uçağı, Karadeniz'de net bir şekilde provokasyon olan son derece düşük irtifada Tavrida ve Kırım-1 adlı Rus sondaj kulelerine 2 kez yaklaştı" diye açıkladı.

'SADECE IŞIK SİNYALİ GÖNDERİLDİ'

Uçağın ikinci kez yaklaşması sırasında sondaj kulesi güvenlik personelinin uçağın kule direğine çarpmasını önlemek için sinyal tabancasından 4 ışık sinyali gönderdiği kaydedilen açıklamada, "Hayatında en az bir kere elinde sinyal tabancası veya yılbaşı fişeği tutan her bir insana, bunun uçağı hiçbir şekilde tehdit etmediğini, edemeyeceğini söylemeye gerek yok" ifadelerine yer verildi.

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