03.05.2017 23:38:24
Rusya’dan Türk balıkçılık şirketine sınırlandırma
Rus bitki sağlığı servisi Rosselhoznadzor tarafından, 8 Mayıs’tan itibaren bir Türk balıkçılık şirketi tarafından ihraç edilen ürünlere geçici olarak sınırlandırma kararı verildi.
Rusya Tarım Bakanlığına ait bitki sağlığı servisi Rosselhoznadzor, 8 Mayıs'tan itibaren Türk balık üreticisinin ürünlerinin Rusya'ya ihracını geçici olarak sınırlandırma kararı verdi.
Deniz Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş adlı şirkete yönelik kısıtlamanın, soğutulmuş alabalıkta "listeria" bakterisinin tespit edildiği gerekçesiyle alındığını kaydetti.
8 Mayıs'tan önce Rusya'ya gönderilen ürünlerin zorunlu laboratuvar kontrolünden geçirileceği kaydedildi.