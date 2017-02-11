11.02.2017 14:47:40

Rusya'dan Trump'a 'hoşgeldin hediyesi' mi?

ABD medyası, eski NSA çalışanı Edward Snowden'ın Rusya tarafından Washington yönetimine 'hediye edileceğini' yazdı.

Rusya, Oval Ofis'teki ilk ayını geçiren yeni ABD Başkanı Donald Trump'a bir 'hoşgeldin hediyesi' vermeye hazırlanıyor. Rusya'nın, ABD'nin gizli izleme faaliyetlerini ortaya çıkaran eski NSA çalışanı Edward Snowden'ı, yeni yönetime bir hediye olarak ABD'ye iade edeceği iddia edildi.

NBC News'in 'özel' ibaresiyle yayınladığı ve üst düzey istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'yle ilişkileri iyileştirmek için Snowden'ı Washington yönetimine iade edecek. Habere göre Rusya, Snowden'ın yanısıra Trump yönetimine birkaç jest daha yapacak.

BEYAZ SARAY VE KREMLİN'DEN SNOWDEN YORUMLARI

Beyaz Saray yönetimi Snowden'ın iadesine yönelik iddialarla ilgili yorum yapmazken, böyle bir durumu Adalet Bakanlığı'nın memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

Kremlin sözcüsü Peskov ise daha önce kendisine sorulan bir soru üzerine yaptığı açıklamada, Snowden'ın hediye edilecek bir oyuncak olmadığını söylemiş, iade kararının yalnızca göçmenlik kurumları veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından alınabileceğini söylemişti.

SNOWDEN'DAN AÇIKLAMA: RUSYA AJANI OLMADIĞIM...

Uluslararası medyada yer tutan haberlerin ardından Edward Snowden da bir açıklama yaptı.

Snowden Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çıkan haberlerin Rus ajanı olmadığına yönelik deliller olduğunu belirtirken, "Sonunda, Rusya ile asla işbirliği yapmadığıma dair inkar edilemez bir delil. Hiçbir ülke ajanlarını teslim etmez, çünkü geride kalanlar sıradakinin kendileri olacağından korkar." ifadelerini kullandı.

Snowden'ın avukatı da yaptığı açıklamada, Rus makamlarından konuyla ilgili herhangi bir sinyal veya bilgi almadıklarını ve müvekkilinin endişe etmesini gerektirecek bir durum bulunmadığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

2009-2013 yılları arasında NSA (Ulusal Güvenlik Kurumu) bünyesinde görev yapan Edward Snowden, ABD'nin dünya genelindeki gizli izleme faaliyetlerini ortaya çıkarmış, konuyla ilgili belgeleri Washington Post ve Guardian'da görev yapan gazetecilere aktarmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı'na ait 900 bin, NSA'e ait 200 bin ve İngiliz istihbaratına ait 58 bin belgeyi kopyalayadığı tahmin edilen Snowden, önce Hong Kong sonrasında da Rusya'ya kaçmıştı. Rusya'da sığınma hakkı kazanan Snowden'ın 2020'ye kadar ülkede kalma hakkı bulunuyor.

Snowden'ın bir hain ve casus olduğunu düşünen ABD Başkanı Donald Trump, 2013 yılında yaptığı bir konuşmada Snowden'ın idam edilmesi gerektiğini söylemişti. CIA Direktörü Mike Pompeo da, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada eski NSA çalışanının ölüm cezasını hak ettiğini belirtmişti.

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