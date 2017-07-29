29.07.2017 15:09:50

Rusya'dan Tillerson'a yanıt!

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un dezenformasyon yaptığını söyledi.

Tillerson'ın Kuzey Kore tehdidinin artmasının sorumlusu olarak Rusya ve Çin'e işaret etmesine yanıt veren Klintseviç, ABD'li bakanın nesnel gerçeklikleri gözardı ederek dezenformasyon yaptığını vurguladı.

'ABD, KRİZİN SÜRMESİNİ İSTİYOR'

"Bu tamamen anlaşılmaz bir tutum. Bu düzeydeki bir kişinin nesnel bilgilere sahip olmaması imkansız. Tillerson, Rusya ve Çin'in Kuzey Kore'nin nükleer programına finansal destek vermediğini çok iyi biliyor" diye devam eden Klintseviç, uluslararası toplumun dikkatini diğer sorunlardan başka yöne çekmek isteyen ABD'li yetkililerin Kuzey Kore krizinin sürmesi için bu şekilde hareket ettiğinin altını çizdi.

'KRİZ ABD TARAFINDAN ÇIKARILDI'

Rus senatör, Kuzey Kore krizinin ABD tarafından yapay olarak çıkarıldığını sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kore'nin yeni füze denemesiyle ilgili bir açıklama yayınlayan Tillerson, "Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirme programının ekonomik destekçileri olan Rusya ve Çin, bölgesel ve küresel istikrara yönelik giderek artan tehdidin tek sorumlusu" ifadelerini kullanmıştı.