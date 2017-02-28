28.02.2017 18:42:55

Rusya'dan kimyasal silahlar için tarihi buluş

Moskova Devlet Üniversitesi’nden Profesör Aleksandr Kabanov ve ekibi, VX, VR, Sarin gazı gibi en güçlü kimyasal silahları ve pestisitleri etkisiz hale getirebilen özel nano parçacıklar geliştirdi.

Habere göre, Moskova Devlet Üniversitesi'nden Profesör Aleksandr Kabanov, ekibindeki bilim insanlarının önerdiği yöntemin oldukça basit olduğunu, panzehir maddesinin, proteinler ile polimerlerin arasındaki elektrostatik etkileşim sayesinde oluştuğunu söyledi.

NANO PARÇACIKLAR, VÜCUDUN BELLİ BÖLGELERİNE GÖNDERİLİYOR

VX, VR, Sarin gibi sinir gazlarının Ortadoğu dahil dünyanın birçok bölgesinde stoklanmış olabileceğinden bahsedilen haberde, bu maddelerin ve pestisitlerin etkisiz hale getirilmesinin önemli bir sorun olarak kalmaya devam ettiği ifade edildi. Rus kimyagerlerin soruna çözüm getirmek için, içlerine ilaç doldurulmuş yağ moleküllerinden veya diğer organik bileşenlerden oluşan nano parçacıkların vücudun belli bir bölgesine ulaştırılmasını önerdiği kaydedildi.

PANZEHİR, FARE DENEYLERİNDE PESTİSİTE KARŞI YÜZDE 100, SİNİR GAZLARINA KARŞI YÜZDE 80 ETKİLİ

Profesör Kabanov ve ekibi, söz konusu nano parçacıkları, Sarin gazını ve diğer fosforlu organik maddeleri etkisiz hale getirmek üzere geliştirilmiş özel bir enzimin moleküllerini ‘paketleyerek' vücudun gerekli bölgesine sevk etmek üzere, uyumlu hale getirdi. Söz konusu enzimin molekülleri, bakteriler tarafından üretildiği için, insan vücudunda bağışıklık sisteminin etkisiyle hızla dağılıp atılabiliyor.

Zehirli maddelere ve pestisitlere karşı kullanılması planlanan panzehir üç yıldan fazla korunabiliyor. Farelerle yapılan deneylerle etkisi denenen panzehir maddesinin, pestisitlerden tüm fareleri, sinir gazlarından ise yüzde 80'inini koruduğu ifade edildi.