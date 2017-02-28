SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Rusya'dan kimyasal silahlar için tarihi buluş
Rusya'dan kimyasal silahlar için tarihi buluş
28.02.2017 18:42:55

Rusya'dan kimyasal silahlar için tarihi buluş

Moskova Devlet Üniversitesi’nden Profesör Aleksandr Kabanov ve ekibi, VX, VR, Sarin gazı gibi en güçlü kimyasal silahları ve pestisitleri etkisiz hale getirebilen özel nano parçacıklar geliştirdi.

Habere göre, Moskova Devlet Üniversitesi'nden Profesör Aleksandr Kabanov, ekibindeki bilim insanlarının önerdiği yöntemin oldukça basit olduğunu, panzehir maddesinin, proteinler ile polimerlerin arasındaki elektrostatik etkileşim sayesinde oluştuğunu söyledi.

NANO PARÇACIKLAR, VÜCUDUN BELLİ BÖLGELERİNE GÖNDERİLİYOR

VX, VR, Sarin gibi sinir gazlarının Ortadoğu dahil dünyanın birçok bölgesinde stoklanmış olabileceğinden bahsedilen haberde, bu maddelerin ve pestisitlerin etkisiz hale getirilmesinin önemli bir sorun olarak kalmaya devam ettiği ifade edildi. Rus kimyagerlerin soruna çözüm getirmek için, içlerine ilaç doldurulmuş yağ moleküllerinden veya diğer organik bileşenlerden oluşan nano parçacıkların vücudun belli bir bölgesine ulaştırılmasını önerdiği kaydedildi.

PANZEHİR, FARE DENEYLERİNDE PESTİSİTE KARŞI YÜZDE 100, SİNİR GAZLARINA KARŞI YÜZDE 80 ETKİLİ

Profesör Kabanov ve ekibi, söz konusu nano parçacıkları, Sarin gazını ve diğer fosforlu organik maddeleri etkisiz hale getirmek üzere geliştirilmiş özel bir enzimin moleküllerini ‘paketleyerek' vücudun gerekli bölgesine sevk etmek üzere, uyumlu hale getirdi. Söz konusu enzimin molekülleri, bakteriler tarafından üretildiği için, insan vücudunda bağışıklık sisteminin etkisiyle hızla dağılıp atılabiliyor.

Zehirli maddelere ve pestisitlere karşı kullanılması planlanan panzehir üç yıldan fazla korunabiliyor. Farelerle yapılan deneylerle etkisi denenen panzehir maddesinin, pestisitlerden tüm fareleri, sinir gazlarından ise yüzde 80'inini koruduğu ifade edildi.


    YORUM YAZ
Trump ve İran savaşı arasında Lübnan
Rusya'dan kimyasal silahlar için tarihi buluş
Mazlumder, Eliaçık, CHP ve HDP ittifakından 'Erdoğan'ı' hedef alan 28 Şubat açıklaması
PYD: ABD, Türkiye'nin Menbiç'e saldırısını engellemek için üs kurdu
Hürriyet’ten ‘Karargah rahatsız’ açıklaması
Esed hapishanelerinden bir kurtuluş hikayesi: Omar Alshogra
PYD kantonlarının arasına Esed rejim köprü kurdu
Cumhurbaşkanını öldüremezsek diye plan yaptılar
'Yeni darbe girişimi' iddiası!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
TSK'dan 'Karargah rahatsız' açıklaması!
Muhammed Ali'nin oğlu, gözaltı sürecini anlattı
Galatasaray Beşiktaş derbi maçından unutulmaz fotoğraflar
Financial Times: Erdoğan devrimini tamamlıyor
28 Şubat dönemindeki üniversite yıllarını anlattı!
Erdoğan'dan 'Karargah rahatsız' haberine ilk yorum!
Her sene bir 28 Şubat yazısı yazacağım
Kararsızlar için 20 soruda Cumhurbaşkanlığı sistemi…
'28 Şubat, TSK’daki FETÖ’nün önünü açtı'
Bahçeli'den 'Karargah rahatsız' açıklaması!
28 Şubat mağduru Ak Parti'li vekil: Darbeye izin yok
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Erzurum Oltu'da kurtlar köpeği yedi!
İşte il il Türkiye'nin güncel nüfusu
'Başkanlık asıl Erdoğan'dan sonra lazım'
Marmara ve Kuzey Ege için sis uyarısı
Marmara ve Kuzey Ege için sis uyarısı
Marmara bölgesi geneli ile Kuzey Ege kıyılarında, yer yer yoğun sis beklendiği uyarısında bulunuldu.
28.02.2017 19:36:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Pakistan'a gitti.
28.02.2017 19:22:57
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler azaltılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler azaltılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle bugün ve yarın, seferlerin yüzde 10'u azaltılacak.
28.02.2017 18:44:30
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 azalışla 87.478,33 puandan tamamladı.
28.02.2017 18:34:19
FETÖ ile korkutup 165 bin lira dolandırdılar
FETÖ ile korkutup 165 bin lira dolandırdılar
Erzurum'da, kendilerini telefonda savcı ve emniyet müdürü olarak tanıtarak vatandaşları FETÖ ile ilişkili olmakla korkutup 165 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı.
28.02.2017 17:34:29
HDP'li Önlü hakkında zorla getirilme kararı
HDP'li Önlü hakkında zorla getirilme kararı
HDP'li Önlü hakkında zorla getirilme kararı verildiği öğrenildi.
28.02.2017 17:31:13
Manchester United, kadrosuna Türk oyuncuyu dahil etti
Manchester United, kadrosuna Türk oyuncuyu dahil etti
Galler doğumlu Türk oyuncu Levent Gündoğan, Manchester United'ın altyapısına transfer oldu.
28.02.2017 17:19:42
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
HSYK, yeni kararname yayınlandı
HSYK, yeni kararname yayınlandı
'Yeni darbe girişimi' iddiası!
'Yeni darbe girişimi' iddiası!
Hürriyet'in Yayın Yönetmeni görevden alındı
Hürriyet'in Yayın Yönetmeni görevden alındı
'28 Şubat, TSK’daki FETÖ’nün önünü açtı'
'28 Şubat, TSK’daki FETÖ’nün önünü açtı'
Demirtaş hakkında yeni dava
Demirtaş hakkında yeni dava
O gazeteci ‘Karargah rahatsız’ haberini savundu
O gazeteci ‘Karargah rahatsız’ haberini savundu
'Başkanlık asıl Erdoğan'dan sonra lazım'
'Başkanlık asıl Erdoğan'dan sonra lazım'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları