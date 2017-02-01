01.02.2017 21:34:03

Rusya'dan 'Güvenli bölge açıklaması'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasıyla ilgili 'Bunu tartışmaya ve değerlendirmeye hazırız. Ancak Trump yönetimi kendi yaklaşımlarını somutlaştırmalı' dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Rus-Arap İşbirliği Forumu'nun ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Trump'ın "Suriye'de güvenli bölgeler oluşturacağım." açıklamasına ilişkin soruyu cevapladı. Lavrov, Washington'un teklifinin Suriye'de güvenli bölgeler oluşturarak ülke dışına çıkacak sığınmacı sayısını azaltmaya yönelik bir adım gibi göründüğünü belirterek, "Biz bunu tartışmaya ve değerlendirmeye hazırız. Ancak Trump yönetimi kendi yaklaşımlarını somutlaştırmalı." dedi.



Öte yandan Lavrov'un, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüştüğü bildirildi. Görüşmede Suriye krizi başta olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki genel durum ve gelişmelerin değerlendirildiği kaydedildi.



ATEŞKES İÇİN KURULAN MEKANİZMA ÇALIŞIYOR



Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Rus-Arap İşbirliği Forumunda konuşan Lavrov, Suriye'deki ateşkes sürecini takip için oluşturulan üçlü mekanizmanın çalışmaya başladığını ve Suriye rejiminin genel olarak ateşkese bağlı olduğunu belirtti. Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da geçen hafta yapılan Suriye görüşmelerinde alınan karar gereği Türkiye, Rusya ve İran tarafından kurulan üçlü mekanizmanın çalışmaya başlama tarihi ile ilgili net bilgi vermedi.



RUSYA'DAN IRAK'A SİLAH DESTEĞİ



Rusya Dışişleri Bakanı, IŞİD'le mücadelede ülkesinin Irak'a silah sağlayarak destek olduğunu ifade etti. Lavrov, Musul'da Sünni direnişçilere ve IŞİD'e karşı yürütülen operasyonun insan hakları göz ardı edilmeden sonuna kadar götürülmesi gerektiğini dile getirdi. Arap ülkelerini IŞİD'in kontrolündeki alanlara yönelik ticaret yasağına katılmaya davet eden Lavrov, ülkesinin Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin normalleşmesini de memnuniyetle karşıladığını kaydetti. Astana'da 23-24 Ocak'ta yapılan görüşmelerde Suriye'deki ateşkes sürecinin izlenmesi amacıyla Türkiye, Rusya ve İran tarafından ortak mekanizma kurulması kararlaştırılmıştı.

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