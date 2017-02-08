08.02.2017 14:18:46

Rusya'dan Fox News'e cevap geldi

Rusya'nın özür talebine '2023'te tekrar bakalım' diyerek alaycı bir cevap veren sunucu Bill O'Reilly'e cevap geldi.

Sputnik'in haberine göre Kremlin Sözcüsü Peskov, "Çok sabırlıyız, 2023 yılında aynı ricayı tekrar yönlendiririz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov O'Reilly'nin kanalı 'tuhaf' bir konuma soktuğunu belirterek "Biz çok sabırlı ve naziğizdir. 2023 takvimimize bir not düşer, aynı ricayı tekrar yönlendiririz" dedi.

Yaşananların Rusya'dan ziyade Fox News için üzücü olduğunu belirten Peskov "Bu konuyu abartmak ya da büyütmek niteyinde değiliz. Fakat bir basın kuruluşunun çalışanı böyle ifadeler kullandığında, genel yayın yönetmeninin de bu konuyu sessizlikle karşılaması, o kuruluşa olumsuz bir özellik kazandırır" ifadelerini kullandı.



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