08.02.2017 22:24:32

Rusya'dan Fırat Kalkanı açıklaması: Şam rejiminin onayı şart

Rusya Dışişleri Bakanlığından Fırat Kalkanı'na yönelik açıklama geldi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aleksandr Botsan-Harçenko, Fırat Kalkanı Operasyonu hakkında Rus basınına açıklamalarda bulundu.



"DURUŞUMUZ DEĞİŞMEDİ"



Harçenko, Moskova'nın Suriye'de Türkiye'nin yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonuna ilişkin pozisyonunun değişmediğini, operasyonun Şam yönetiminin onayıyla düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Operasyon hakkında Rus basınına konuşan Botsan-Harçenko, "Suriye'de yürütülen işbirliği çerçevesinde Türkiye'nin bu konudaki yaklaşımlarını düzelteceğini umuyorum" dedi.

'TÜRKİYE'NİN SURİYE'DE TAMPON BÖLGE KURMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Öte yandan Botsan-Harçenko, Türkiye'nin şu anda Suriye'nin kuzeyinde tampon bölge kurmayacağını düşündüklerini de kaydetti.



TAMPON BÖLGE NE?



Tampon bölge, aslen ABD'nin 45. Başkanı Donald Turmp'ın da dillendirdiği ve Türkiye'nin Suriye iç savaşının başından beri savunduğu "güvenli" yani "uçuşa yasak" bölge.

ZAMANLAMA MANİDAR



Rusya'dan yapılan bu açıklamanın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında gerçekleştirilmiş ilk telefon görüşmesinin ardından gelmesi de dikkatleri çekti.



Beştepe'den yapılan açıklamalarda söz konusu telefon görüşmesinin "olumlu" geçtiği belirtilmişti.

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