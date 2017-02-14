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Rusya'dan Erdoğan'a Rakka sorusu
15.02.2017 02:19:35

Rusya'dan Erdoğan'a Rakka sorusu

Rusya Şarkiyat Enstitüsü araştırma görevlisi Vladimir Sotnikov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rakka açıklamalarına yanıt verdi...

Rus Kommersant gazetesine konuşan Rusya Şarkiyat Enstitüsü araştırma görevlisi Vladimir Sotnikov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rakka açıklamasını değerlendirerek, "Peki yarın Türk ordusu ile Suriyeli Kürtler Rakka kapısında karşılaşırsa o zaman ne olacak?" diye sordu.

Sputnik'in aktardığı bilgide; Kommersant gazetesi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Suriye'de terörizmle mücadele eden herkes, eylemlerini Suriye hükümeti ile koordine etmeli" sözlerine atıfta bulunarak, bölgede gelecek operasyonlar için Ankara'nın Rusya ile mutabakat sağlanması gerektiğine işaret etti. Gazeteye göre, aksi durumda ikili ilişkiler zora girebilir.

Gazete aynı zamanda Türk ordusunun Rakka'ya yönelik operasyon için Kürtlerin kontrol ettiği bölge üzerinden hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti. Kommersant'a göre, bu durumda Türk ordusu ve Suriye Kürtleri karşılaşabilir. Yazıda, "Şunu göz önünde bulundurmak lazım: Türkler Suriyeli Kürtleri karşıtları gibi görüyor, dolayısıyla karşılıklı işbirliği fiiliyatta olamaz. Tersine, silahlı ihtilaf riski oldukça büyük" görüşüne yer verildi. 

'ABD'NİN EN ZOR TERCİHİ'

Gazeteye konuşan Rus uzman Sotnikov ise şu yorumda bulundu: "Kürtler ve Türk ordusu arasında çatışmayı, 'terör karşıtı' koalisyon bugün istemez. Burada ABD en zor tercih yapmak zorunda kalacak. Türkiye ABD'nin NATO müttefiki. Kürtlere ise ABD Suriye'deki askeri faaliyetlerde çoğu kez yardım etti. Koalisyonun 2 üyesi arasındaki ihtilaf IŞİD terör örgütüne yönelik baskıyı zayıflatır. Bu durumda teröristler güçlerini Rakka savunmasına aktararak daha iyi hazırlanabilir."

ÇATIŞMA OLASILIĞINDA RUSYA'NIN TAVRI

Rus uzman sözlerine şöyle devam etti:

"Moskova için de durum kolay değil. Düne kadar Moskova Suriyeli Kürtleri destekliyordu, fakat Erdoğan'la barışın ardından Rusya Ankara için hassas olan bu konunun fazla üzerine gitmemeyi tercih ediyor. Fakat Rakka kapısında Türkler ve Kürt birlikleri arasında çatışma olasılığında tüm taraflar Suriye'deki krizin çözümünün önemli oyuncusu Rusya'dan daha somut bir tutum bekleyecek."


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