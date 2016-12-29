29.12.2016 06:42:59

Rusya'dan Charlie Hebdo’ya tepki

Rusya Savunma Bakanlığı, uçak kazasını konu edinen Charlie Hebdo dergisine tepki gösterdi...

Ajanslarda yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo'yu, Karadeniz'e düşen Rus uçağındaki Kızıl Ordu Korosu'na dair karikatürü nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi.

Dergide yer alan karikatürle ilgili konuşan Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Böylesine kötü ortaya konmuş bir şeye ilgi göstermek herhangi bir insan için aşağılayıcı olacaktır” dedi.

Charlie Hebdo'da yer verilen karikatürde, düşen uçakta bulunan Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu solistinin "a-a-a-a-a" sesi çıkardığı resmedilmiş ve “Kızıl Ordu Korosu'nun repertuvarı genişliyor” ifadesine yer verilmişti.

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