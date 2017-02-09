09.02.2017 20:31:59

Rusya'dan Cenevre açıklaması: Görüşmeler doğrudan yapılmalı

Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Aleksey Borodavki'e göre Cenevre'de yapılacak Suriye görüşmeleri doğrudan hükümet ve muhalefet arasında yapılmalı. Ayrıa Kürtler (PYD) de masada olmalı...

Sputnikl'in ahberine göre Borodavkin, "Görüşmelerin doğrudan yapılması gerektiğine ve Kürtler de dahil olmak üzere Suriye'de barışçıl çözümden yana olan tüm siyasi güçlerin temsil edilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya verdiği Suriyeli muhalefet heyetinin nihali listesini oluşturma yetkisini anımsatan Borodavkin, "Moskova, Kahire, Astana, Hmeymim ve Riyad grubu temsilcileri ile Astana'daki görüşmelere katılan silahlı grupların üyelerinin muhalefet heyetinde bulunması gerekiyor" diye konuştu.



YENİDEN ERTELENİR Mİ?



Rusya, Türkiye, İran ve Ürdün'ün çabaları sayesinde görüşmelerin yeni turu için uygun koşulların oluştuğunu da söyleyen Rus diplomat, müzakerelerde yeni bir erteleme olmamasını umduklarının altını çizdi.

İlk olarak 9 Şubat'ta yapılacağı duyurulan Cenevre'deki Suriye görüşmeleri, 20 Şubat tarihine ertelenmişti.



Muhaliflerin Astana'daki temsilcisi Muhammed Alluş şartlarının kabul edilmemesi durumunda Astana'da katılmayacaklarını açıklamıştı. Alluş, "Şartlarımız yerine getirilmezse hiçbir yere gitmeyeceğiz. Özellikle de 3 şartımızın yerine getirilmesi gerekiyor. Öncelikle ateşkesin sağlanması, tutukluların serbest kalması ve kuşatma altındaki bölgelerden Esed rejiminin ablukasının kaldırılması gerekiyor" demişti.

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