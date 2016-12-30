30.12.2016 23:43:08

Rusya'dan BMGK hamlesi

Rusya'nın BM Temsilcisi Churkin, BMGK'dan Suriye'de yürürlüğe giren ateşkesi desteklemelerini isteyeceklerini söyledi.

Rusya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin, BMGK'daki Suriye toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, konseyden ülke genelinde dün yürürlüğe giren ateşkesi desteklemelerini isteyeceklerini ifade etti.

BUGÜN TOPLANIYORLAR



BMGK, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Suriye konusunu görüşmek üzere bugün toplanıyor.

Mutabakatın desteklenmesini talep eden kararın yarın BMGK'da oylanması bekleniyor.

SURİYE'DE ATEŞKES



Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun garantör sıfatıyla destek verdiği, BMGK tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupların kapsam dışı bırakıldığı ateşkesin uygulama süreci yerel saatle bugün 00.00'da (TSİ 01.00) başlamıştı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder