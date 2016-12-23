23.12.2016 11:37:46

Rusya'dan 'Astana görüşmeleri' açıklaması

Rusya, Suriye meselesinin ele alınacağı Astana görüşmelerinin Ocak ayında başlayacağını duyurdu

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Rusya, Suriye meselesinin ele alınacağı Astana görüşmelerinin Ocak ayında başlayacağını duyurdu.Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Gennadt Gatilov tarafından yapılan açıklamada, İran, Türkiye ve Rusya'nın destekleyeceği yeni Suriye görüşmelerinin Ocak ayının ortalarında başlamasının beklendiği belirtildi. Gatilov, toplantıda Suriye'de ateşkesin geçerli olması için yapılması gerekenlerin ele alınacağını kaydetti.Türkiye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları, Salı günü Moskova'da bir araya gelmişti. Toplantının ardından yayınlanan ortak bildiride, Kazaistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in görüşmelerin Astana'da yapılmasına destek verdiği belirtilmişti.