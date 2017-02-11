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Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
11.02.2017 17:35:01

Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan son dakika açıklaması geldi. Bakanlık, Suriye ordusunun Rusya’nın havadan desteğiyle El Bab yakınlarındaki bir IŞİD hedefini vurduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye ordusunun Rusya'nın havadan desteğiyle El Bab yakınlarındaki bir IŞİD hedefini vurduğu belirtildi.

El Bab yakınlarındaki Tadif kasabasında gerçekleştirilen operasyonda 650 örgüt üyesi öldürüldü. Ordu, IŞİD'in 'kalesi' Rakka'ya çıkan stratejik bir yolun da kontrolünü örgüt mensuplarından geri aldı.
 
Tadif'teki operasyonlarda ayrıca örgüte ait iki tank, dört zırhlı personel taşıyıcı, ağır silahlarla dolu 18 arazi aracı, 7 havan topu ve 6 otomobil imha edildi.
 
Açıklamada Tadif'in, örgüt üyelerinin El Bab yakınlarındaki en güçlü 'kalelerinden' biri olduğu ve denetimi ele geçirilen yolun militanlar tarafından silah ve cephanelik alımında kullanıldığı vurgulandı.



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