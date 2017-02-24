24.02.2017 20:52:04

Rusya'dan ABD'ye: Soğuk Savaş kaçınılmaz olur

ABD Başkanı Trump'ın, 'Nükleer silah konusunda en tepede olduğumuzu göstermeliyiz' sözlerine Rusya'dan yanıt geldi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Moskova ve Washington arasındaki Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması-3'ün tek taraflı olduğu yönündeki açıklamasını değerlendirdi.



"Soğuk Savaş'a dönülmesi kaçınılmaz olur"



Slutskiy, "Trump'ın sözlerinin endişe yaratmaması mümkün değil. Eğer Washington gerçekten de nükleer alanda üstünlük elde etme politikası izlerse, silahlanma yarışının yeniden kızışması ve Soğuk Savaş dönemine geri dönülmesi kaçınılmaz olur" dedi.

Slutskiy, uzatılmaması halinde 2021 yılında sona erecek anlaşmanın geleceğiyle ilgili müzakerelerin en kısa zamanda başlaması gerektiğini de belirtti.



Sputnik'te yer alan habere göre Rus vekil, "Nükleer anlaşmanın temel prensiplerine bağlı kalmak gerekiyor. Bu alanda tek bir ülkenin hakimiyetine müsaade edilemez. Zira, aksi takdirde, uluslararası güvenlik sistemi sekteye uğruyor ve son yıllarda yapılan tüm silahsızlanma çabaları anlamını yitiriyor" dedi.



Dünyada aslında hiç nükleer silah görmek istemiyorum. Ancak nükleer kapasite konusunda ABD en tepede olmalı.



ABD Başkanı Trump, ABD'nin nükleer silah kapasitesini genişletmesi gerektiğini söyleyerek, "Nükleer silah konusunda en tepede olduğumuzu göstermeliyiz" şeklinde konuşmuştu. Trump, Rusya'nın silahların kontrolü anlaşmasına aykırı hareket ettiğini öne sürerek, "Putin ile görüşürsem bu konuyu da gündeme getireceğim" ifadelerini kullanmıştı.