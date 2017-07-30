30.07.2017 20:55:24

Rusya'dan ABD'ye cevap: Karşılık veririz!

ABD senatosunda görüşülen Rusya'ya yaptırımları öngören tasarının kabul edilmesi, Rusya'nın sert tepki göstermesine neden oldu.

ABD senatosunda Rusya'ya karşı yaptırımlar öngören tasarının kabul edilmesine Rusya'dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, yaptığı açıklamada 'Eğer ABD bu yolda devam ederse karşılık veririz' ifadelerini kullandı.

ABC kanalında yayınlanan 'This Week' programına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, kararı sert ifadelerle eleştirdi. Ryabkov, 'saçma ve kabul edilemez' olarak nitelendirdiği yaptırım kararının 'bardağı taşıran son damla' olduğunu ifade etti. 'Eğer ABD tarafı bu yolda devam ederse biz de buna yanıt veririz. Benzer bir şekilde karşılık veririz' diye konuşan Ryabkov, iki ülke arasında tansiyonun daha tırmanacağının sinyalini verdi.