10.05.2017 17:39:40

Rusya'da tramvay alev alev yandı

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk kentinde, yolcuları taşıyan tramvay, yanarak kül oldu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tramvayda 10 yolcunun bulunduğunu, ölenlerin olmadığını, yaralıların ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

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Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk kentinde, yolcuları taşıyan tramvay, yanarak kül oldu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tramvayda 10 yolcunun bulunduğunu, ölenlerin olmadığını, yaralıların ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını bildirdi.Olay yerine 10 itfaiye ekibi sevkedilirken, yangının çıkış nedeni ise henüz belirtilmedi.