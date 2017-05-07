07.05.2017 23:46:47

Rusya'da şampiyon Spartak Moskova

Spartak Moskova, en yakın takipçisi Zenit'in maçını kaybetmesiyle 16 yıl sonra Rusya liginde şampiyonluğa ulaştı

Spartak Moskova Futbol Takımı, Rusya Premier Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Dün oynadığı Tom Tomsk mücadelesini 1-0 kazanan Spartak Moskova, 27. haftaya, 8 puan arkasında başlayan Zenit'in Terek Grozny'ye 1-0 yenilmesiyle şampiyonluğu garantiledi.

Teknik direktörlüğünü İtalyan Massimo Carrera'nın yaptığı ve kadrosunda Türk asıllı Alman stoper Serdar Taşçı'yı da barındıran Spartak Moskova, 2001'den bu yana ilk, tarihindeki 10'uncu lig şampiyonluğunu elde etti.