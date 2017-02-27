27.02.2017 16:15:43

'Rusya'da işsizlik sorunu yok'

Rusya Başbakanı Medvedev:- 'İşsizlik konusuyla başa çıktık. Rusya'da işsizlik sorunu yok' - '1990'larda yaşanan demografik çöküş nedeniyle kalifiye işçi konusunda sıkıntılar yaşıyoruz'

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, ülkenin istihdam pazarında istikrarın yakalandığını belirterek, "İşsizlik konusuyla başa çıktık. Rusya'da işsizlik sorunu yok." dedi.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen bir yatırım forumunda konuşan Medvedev, ülkelerindeki istihdam piyasasının artık istikrara kavuştuğunu söyledi.

Medvedev, "İşsizlik konusuyla başa çıktık. Rusya'da işsizlik sorunu yok. 1990'larda yaşanan demografik çöküş nedeniyle kalifiye işçi konusunda sıkıntılar yaşıyoruz." dedi.

Rus hükümeti olarak ülkedeki mevcut insan kaynağının en etkin şekilde kullanılması için orta vadeli bir plan hazırladıklarını belirten Medvedev, yurt dışından da kalifiye uzmanları Rusya piyasasına çekmek istediklerini ifade etti.

Ülkedeki kurum ve şirketlere, ekonomik büyümeye daha fazla katkıda bulunmaları çağrısında bulunan Medvedev, "Her bir puanlık büyüme için daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. İleride çocuklarımıza bırakacağımız ülkenin ekonomisi dünyanın gerisinde kalamaz." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre, ülkede işsizlik oranı, bu yılın ocak ayında 0,3 puan artarak yüzde 5,6'ya yükselirken, Rusya'daki işsiz sayısı 4 milyon 300 bin kişiye ulaştı.



