01.02.2017 14:01:31

Rusya'da ev içi şiddete hafif ceza

Rus parlamentosu geçen hafta ev içi şiddetin cezasında indirim yapan yasayı kabul etti. Yasa Rusya'daki insan hakları savunucuları yeni düzenlemeye tepkili.

Rusya'da artık bir adam karısını dövdüğünde, karısının gözünün morarmasına ve vücudunda sıyrıklara sebep olsa bile “uzun süreli sağlığın bozulmasına neden olan bir yaralama” meydana gelmediyse failin fiili bir suç unsuru olarak değil, sadece kabahat olarak değerlendirilecek, cezai soruşturma başlatılmayacak.

Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma, geçen Cuma günü konuya ilişkin kanun tasarısını üçüncü görüşmede kabul etti. Eğer karar bir üst meclis ve Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da onaylanırsa “hafif ev içi şiddet” olarak adlandırılan eylem daha hafif cezalandırılacak. Öngörülen cezalar arasında 470 euroya kadar olan para cezasının yanında, 15 güne kadar hapis cezası ya da zorunlu kamu hizmeti bulunuyor. İndirim sadece ilk defa ev içi şiddet uygulayan kişileri kapsıyor. Fiilin tekrarı halinde 2 yıla kadar hapis cezası öngeren halihazırda yürürlükte olan ceza kanunu uygulanacak.

AVRUPA'DA ELEŞTİRİ

Yasa sadece Rusya'daki insan hakları savunucularının yanı sıra uluslararası toplumda da eleştirildi. Rus Parlamentosu Başkanlığına bir mektup gönderen Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland, yeni düzenleme ile ilgili kaygısını dile getirerek ailenin, kadınların ve çocukların korunması için gerekenlerin yapılması çağrısı yaptı.

Duma meclisi vekillerinden Wjatscheslaw Wolodin ise çağrıyı içişlere karışmak anlamına geldiğini savundu. Wolodin, açıklamasında devlete ait bir anket kurumu olan WZIOM'nin yaptığı ankete de gönderme yaptı. Bu ankete göre Rusların yüzde 60'ı ev içi şiddete daha hafif ceza uygulanmasını destekliyor.

Ankete katılanların yüzde 79`u kadına yönelik aile içindeki şiddete karşı olduklarını dile getiriyor. Yine de katılan her beş kişiden biri belirli koşullar altında uygulanan şiddeti kabul edilebilir buluyor.

Rusya, kadınlara yönelik aile içi şiddetin önlenmesine yönelik olarak düzenlenmiş olan İstanbul Sözleşmesini henüz onaylamayan tek Avrupa Konseyi üyesi ülke.

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