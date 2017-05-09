09.05.2017 18:43:50

Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları

Başkent Moskova'da 2. Dünya Savaşı'na katılanlar anısına yaklaşık 750 bin kişinin katıldığı 'Ölümsüz alay' ismi verilen yürüyüş düzenlendi- Yürüyüşe Rusya Devlet Başkanı Putin, babasının fotoğrafının yer aldığı dövizle katıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında, yaklaşık 750 bin kişinin katıldığı yürüyüş düzenlendi.

"Ölümsüz Alay" ismi verilen yürüyüşe katılanlar, 2. Dünya Savaşı'nda mücadele eden yakınlarının fotoğraflarının yer aldığı dövizler taşıdı.



Moskova'nın merkezi meydanlarında toplanan kalabalık, Tverskaya Caddesi boyunca tarihi Kızıl Meydan'a kadar yürüdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yürüyüşe Kızıl Meydan'da dahil oldu. Putin, babasının fotoğrafının yer aldığı döviz taşıdı.

Rusya İçişleri Bakanlığının TASS ajansında yer alan verilerine göre yürüyüşe yaklaşık 750 bin kişi katıldı.

"Ölümsüz Alay" ismi verilen yürüyüş, 2. Dünya Savaşı'na katılanlar ve hayatını kaybedenler anısına 2007'den beri her 9 Mayıs'ta düzenleniyor.



