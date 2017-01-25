25.01.2017 19:00:09

Rusya Başkonsolosluğu: İstanbul'da eylem planlayan 7 Rus hakkında bilgilendirilmedik

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki yetkililer, şehirde terör eylemi hazırlığında oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 Rusya vatandaşı konusunda Türkiye tarafından bilgilendirilmediklerini söyledi.

Başkonsolosluk'tan bir yetkili Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Bu isimler bize tanıdık gelmiyor. Türk yetkililer, bize onların gözaltına alınmış olmasına ilişkin bilgi vermedi. Vermeleri gerekirdi ama maalesef bu her zaman olmuyor" dedi.



NE OLMUŞTU?

Bugün, ajanslara IŞİD adına eylem planladıkları belirlenen 7'si Rus 9 kişinin İstanbul'da yargılanmasına başlandığı yönünde bir haber düşmüştü.

Rusya vatandaşı olan şüphelilerin isimleri Bekham Alımkhanov, Zelimkhan Aslembekovitch Tsaysaev, Aza Bepcahoba, Zukra Borchashvılı, Hassan Orstho, Salman Dakaev ve Kyuri Khatsaev olarak verilmişti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder