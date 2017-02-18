18.02.2017 18:11:24

Rusya: ABD, Almanya ve Fransa seçimlere müdahale etmedik

Lavrov, 'Rusya'nın ABD, Almanya ve Fransa seçimlerine müdahalesiyle ilgili kanıt yok' dedi.

Sputnik'in haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasında Rusya'ya yöneltilen çeşitli ülkelerdeki seçim süreçlerine müdahale ettiği yönündeki iddialara yanıt verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Seçimlerin adil olmadığını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt veren Demokrat Parti, kanıt gösterilmesini istemişti. Ancak Rusya'yı suçladıklarında hiçbir kanıt göstermiyorlar" dedi.

Lavrov, Almanya, Fransa ve İtalya'da aynı iddiaların gündeme geldiğini ancak hiçbir kanıt göremediklerinin altını çizdi.

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