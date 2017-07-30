30.07.2017 22:54:36

Rusya, 755 Amerikalı diplomatla ilişkilerini sonlandıracak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington yönetiminin Rusya'ya karşı yaptırım kararının ardından Rusya'daki 755 Amerikalı diplomatla ilişkilerin kesileceğini bildirdi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington yönetiminin Rusya'ya karşı yaptırım kararının ardından Rusya'daki 755 Amerikalı diplomatla ilişkilerin kesileceğini bildirdi. Putin, "Bir şeylerin değişmesi için uzun bir süre bekliyorduk. Durumun değişebileceğini umuyorduk. Ancak hiçbir şey değişmeyecek. Cevapsız bir şey bırakmayacağımızı göstermenin zamanı geldiğine karar verdim. Diğer olası tetbirlere veya diplomatik kurumların çalışmaları bakımından bu sayının çok veya az olduğu konusuna gelince, bu rakam oldukça fazla. Çünkü binin üzerinde diplomat ve teknik görevli Rusya'da çalıştı ve hala çalışıyor, bunların 755'i ise faaliyetlerine son vermeleri gerekecek. Bu oldukça fazla" dedi.



Öte yandan ABD Kongresi geçtiğimiz günlerde Moskova yönetimine karşı yaptırım uygulama kararı almıştı. Kararın ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, her iki yönetimde çalışan sayısının eşitlenerek, personel sayısının 455'e düşürüleceğini bildirmişti.