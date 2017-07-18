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Rusların tercihi yine Türkiye oldu
18.07.2017 10:47:24

Rusların tercihi yine Türkiye oldu

Yılın ilk 5 ayında Türkiye'ye en fazla yabancı ziyaretçi Rusya'dan geldi. Rusya'dan gelen turist sayısı 5 ayda 928 bin 376 kişi olurken bu ülkeyi Gürcistan, Almanya ve İran takip etti.

Türkiye'ye bu yılın ocak-mayıs döneminde en fazla Rus turist geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı geçici verilerine gör, 2017'nin ilk 5 ayında (ocak-mayıs) Türkiye'ye Rusya'dan Almanya'ya, Irak'tan Venezuela'ya, Singapur'dan Hollanda'ya, Avustralya'dan Meksika'ya kadar 100'ün üzerinde ülkeden toplam 8 milyon 762 bin 509 yabancı ziyaretçi geldi. 5 ayda gelen ziyaretçi sayısı 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 5,55 arttı.

İLK SIRA YİNE RUSLARIN

Ziyaretçiler milliyetlerine göre incelendiğinde, ilk sırayı iki yılın ardından yeniden Rusya aldı. Bu yılın ilk 5 ayında Rusya'dan 928 bin 376 kişi Türkiye'yi ziyaret etti.

Bu ülkeyi 874 bin 955 ziyaretçiyle Gürcistan, 863 bin 572 kişiyle Almanya, 774 bin 10 ziyaretçiyle İran, 638 bin 409 kişiyle Bulgaristan takip etti. Ocak-mayıs döneminde İngiltere'den 396 bin 515 kişi, Ukrayna'dan 316 bin 252 turist, Azerbaycan'dan 243 bin 421 kişi, Irak'tan 239 bin 996 turist, Hollanda'dan 205 bin 931 kişi, Yunanistan'dan da 204 bin 806 kişi Türkiye'yi ziyaret etti.
İsrail, Suudi Arabistan, Fransa, Romanya, ABD de ziyaretçi sayısı 100 bin kişinin üzerinde olan ülkeler arasında yer aldı.
Gelen ziyaretçilerin yüzde 10,59'unu Rus, yüzde 9,99'unu Gürcü, yüzde 9,86'sını da Almanlar oluşturdu.

RUS TURİST YÜZDE 572 ARTTI

Yılın 5 ayında Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 571,86 arttı. 2016 yılının ilk 5 ayında Rusya'dan Türkiye'yi 138 bin 181 kişi ziyaret etmişti.

Öte yandan 2017 yılının ocak-mayıs döneminde 2016'nın aynı dönemine göre, Endonezya'dan gelen turist sayısı yüzde 92, Beyaz Rusya'dan gelen turist sayısı yüzde 89,61, Irak'tan gelen turist sayısı yüzde 76,78, Tayland'dan gelen turist sayısı yüzde 73,62, Kazakistan'dan gelen turist sayısı yüzde 60,21, Özbekistan'dan gelen turist sayısı yüzde 40,96, İsrail'den gelen turist sayısı yüzde 32,60, Türkmenistan'dan gelen turist sayısı yüzde 31,97 arttı.

UÇAKLARDA YER BULAMIYORLAR

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, hem Türkiye'deki hem de Antalya'daki hızlı büyümenin ana dinamiğinin, Rusya pazarı olduğunu belirterek, "Şu anda Türkiye'de turizm sektöründeki büyümenin lokomotifi Antalya. İstanbul ve diğer bölgelerdeki büyüme o kadar iyi değil. Biz sene sonuna kadar Türkiye'ye Rusya'dan gelen turist sayısının 5 milyona yaklaşacağını düşünüyoruz. Şu anda 2015 rakamlarını geçmiş durumdayız, 2014'e yaklaşan bir pazar var" diye konuştu.

Antalya için haziranda Almanya pazarındaki düşüşün durağana geçtiğini, sene sonuna kadar Avrupa pazarında da bir iyileşme beklediklerini anlatan Yağcı, Avrupa'dan Türkiye'ye karşı talep bulunduğunu, ancak özellikle Almanya ve Hollanda'dan uçaklarda yer bulunma sorunu olduğunu dile getirdi.


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