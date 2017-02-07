07.02.2017 15:12:37

Ruslar İdlibi'i bombaladı 8'i çocuk 20 kişi öldü

İDLİP (İHA) Bu gün şafak vakti İdlip'e füzelerle aynı anda yapılan hava saldırıları sonucunda 20 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 8'nini çocuk olduğu kaydedildi. Bir kısmı ağır olmak üzere 30 kişi ise yaralandı. Enkaz altında kalan insanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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İDLİP (İHA) Bu gün şafak vakti İdlip'e füzelerle aynı anda yapılan hava saldırıları sonucunda 20 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 8'nini çocuk olduğu kaydedildi. Bir kısmı ağır olmak üzere 30 kişi ise yaralandı. Enkaz altında kalan insanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.Borbardıman hakkında konuşan İdlibli yaşlı bir adam, "Biz siviliz. Bizim teröristlerle bir alakamız yok. Zalim Ruslar kafir Esed bizi niye bombalıyor. Bilmiyoruz" dedi.Diğer taraftan kurtarma çalışmalarında bulunan bir görevli, "Bu gün sabah 3, 4 sıralarında uluslararası koalisyon güçleri ile birlikte Rus uçaklarının İdlib'in önemli bir kısmı tahrip etti. En az 10 kadar sivil alanı bombaladılar. Enkaz altından şu ana kadar 7 kişiyi kurtardık. Halen 3 ailenin enkaz altından çıkartılmasına çalışılıyor." dedi.Alınan haberlere göre saldırılarda 20 kişi öldü. Enkaz altında da 20 kaldı. Halen onlara ulaşılamadı. Saldırının uzun zamandan beri yapılan en şiddetli bir saldırı olduğu şehrin büyük bir kısmı harap olduğu kaydedildi. Birisi altı katlı olmak üzere iki binanın tamamı yerle bir oldu. Kurtarma çalışmaları için bölgenin başka yerlerinden yardıma geldiler. Bombardımanın ardından yangın çıktı.