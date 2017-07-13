SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Ruslar bu yüzden Türkiye'yi tercih ediyor!
13.07.2017 15:23:44

Ruslar bu yüzden Türkiye'yi tercih ediyor!

Rusya'da yapılan araştırmaya göre, Rusya'da 5 yıldızlı otellerin sadece kahvaltı ve oda fiyatı Türkiye'deki 5 yıldızlı otellerin her şey dahil fiyatından ortalama 3 bin ruble daha pahalı çıktı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rusyalı turistlerin tüketim önceliklerini inceledi. Türkiye'deki turizm sektörü temsilcileri için büyük önem taşıyan araştırmada, Ocak-Haziran 2017 döneminde Türkiye tur paketleri ile Rusya içi turların fiyatları karşılaştırıldı. Rusya'da 5 yıldızlı otellerin sadece kahvaltı ve oda fiyatı Türkiye'deki 5 yıldızlı otellerin her şey dahil fiyatından ortalama 3 bin ruble daha pahalı oldu.

YÜZDE 40'I İKİ KİŞİ GELİYOR

Bu senenin ilk yarısında Türkiye'ye giden Rusyalı turistlerin yüzde 40'ı iki kişi olarak tatil yaparken, yüzde 33,9'unu çocuklu aileler oluşturdu. Rusyalı turistlerin yüzde 14,3'ü tek başına, yüzde 5,6'sı 3-4 kişilik gruplar halinde Türkiye'de tatile gitti.

YÜZDE 63.7'Sİ 5 YILDIZLI OTEL İSTİYOR

Yaz tatilini Türkiye'de yapan Rusyalıların yüzde 63,7'si 5 yıldızlı, yüzde 28,6'sı 4 yıldızlı, yüzde 7,9'u 3 yıldızlı otelleri tercih etti.
Sitenin verilerine göre, belirtilen dönemde Türkiye'de her şey dahil üç yıldızlı otellere Rusya'dan tur paketi fiyatı iki kişi için ortalama 52 bin 100-54 bin 200 ruble (3 bin 73 TL- 3 bin 200 TL), 4 yıldızlı otelllerde 61 bin 700-71 bin 500 ruble (3 bin 640- 4 bin 218), 5 yıldızlı otellerde 83 bin 600-90 bin 700 ruble (4 bin 932 TL-5 bin 351 TL) olarak kaydedildi.

TÜRKİYE HER AÇIDAN DAHA UYGUN

Rusya içi turlarda ise 3 yıldızlı otellerde "oda ve kahvaltılı" fiyatı ortalama 50 bin 100 ruble (2 bin 955 TL), her şey dahil fiyatı 73 bin 400 ruble (4 bin 330 TL) , 4 yıldızlı otellerde 60 bin 900-81 bin 600 ruble (3 bin 593 TL- 4 bin 814 TL) , 5 yıldızlı otellerde 86 bin 400-114 bin 800 ruble (5 bin 97 TL-6 bin 773 TL) seviyesinde

Böylece Rusya'da 3-4 yıldızlı otellerin fiyatları, Türkiye'deki her şey dahil otellerin ulaşım dahil tur paketi fiyatlarıyla neredeyse aynı rakama gelirken, Rusya'da 5 yıldızlı otellerin sadece kahvaltı ve oda fiyatı ise Türkiye'deki 5 yıldızlı otellerin her şey dahil fiyatından ortalama 3 bin ruble daha pahalı oldu.


    YORUM YAZ
Hulusi Akar: En ağır cezayı alacaklardır
Hulusi Akar: En ağır cezayı alacaklardır
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ''Yüce Türk adaletine teslim edilen ihanet şebekesi mensupları asil Türk milletinin yüksek toplumsal vicdanında yargılandıkları gibi adalet karşısında da hesap verecek ve layık oldukları en ağır cezayı alacaklardır'' dedi.
13.07.2017 16:15:22
Düden Şelalesi'ne ziyaretçi akını
Düden Şelalesi'ne ziyaretçi akını
Turizm kenti Antalya'da yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Düden Şelalesi, suların tarım arazilerine yönlendirilmesi nedeniyle susuz kaldı. Girişe asılan ''Tarım alanlarının sulanması nedeniyle Düden Şelalesi'nde su akışı yoktur'' yazısına rağmen şelalenin ziyaretçi akınına uğradı.
13.07.2017 16:14:15
Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor
Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor
Kentte yarından itibaren gök gürültülü sağanağın etkili olması ve düşmeye başlayan sıcaklıkların yeni haftadan itibaren mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor
13.07.2017 16:10:25
Komutanlar bölgede! Kimse yaklaştırılmıyor!
Komutanlar bölgede! Kimse yaklaştırılmıyor!
Kilis'te askerlerin kaldığı geçici birlikte çıkan yangın nedeniyle patlayan mühimmat, olay yerinden metrelerce uzağa saçıldı.
13.07.2017 16:09:27
Uzaklaştırma cezası bittiği gün eşini öldürdü
Uzaklaştırma cezası bittiği gün eşini öldürdü
Kayseri'de dün gece saatlerinde pompalı tüfekle eşini öldüren şahsın, evden uzaklaştırma kararının yeni bittiği öğrenildi.
13.07.2017 16:07:55
Şirketlerin maillerini klonlayıp milyonluk vurgun yamışlar
Şirketlerin maillerini klonlayıp milyonluk vurgun yamışlar
Dış ticaret alanında faaliyet gösteren firmaların maillerini klonlayarak ödemeleri kendi hesaplarına aktarıp milyonluk vurgun yapan uluslararası çete çökertildi. Operasyonda, çoğu Nijerya uyruklu 23 şüpheli yakalanırken, yaklaşık 500 bin lira para ele geçirildi.
13.07.2017 16:07:38
Ülke sulara gömüldü! Çok sayıda ölü var
Ülke sulara gömüldü! Çok sayıda ölü var
Pakistan'da şiddetli muson yağmurları sonucu en az 16 kişinin öldüğü 60 kişinin yaralandığı bildirildi.
13.07.2017 16:06:52
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
Manisa'daki askerlerin zehirlenme sebepleri ortaya çıktı
Manisa'daki askerlerin zehirlenme sebepleri ortaya çıktı
Din adamları Trump'ın etrafını çevirdi
Din adamları Trump'ın etrafını çevirdi
Reina katliamı Özbekleri mağdur etti
Reina katliamı Özbekleri mağdur etti
Hizbullah lideri Lübnan'daki Suriyeli mülteciler hakkında konuştu
Hizbullah lideri Lübnan'daki Suriyeli mülteciler hakkında konuştu
'Reis'in yapımcısı ve 'Uyanış'ın yönetmeni gözaltında!
'Reis'in yapımcısı ve 'Uyanış'ın yönetmeni gözaltında!
Katar, Mısır'da toplantıyı terk etti
Katar, Mısır'da toplantıyı terk etti
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
MHP'den afiş eleştirisi
MHP'den afiş eleştirisi
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
Bebeğini denize atan anne konuştu
Bebeğini denize atan anne konuştu
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
Saadet Partisi il yönetim kurulu üyesi avukat tutuklandı
Saadet Partisi il yönetim kurulu üyesi avukat tutuklandı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları