03.03.2017 14:10:56

Rus ve Türk ombudsmanları arasında işbirliği anlaşması

Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatyana Moskalkova ve Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç arasında iletişim ve bilgi alışverişi ile

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Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatyana Moskalkova ve Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç arasında iletişim ve bilgi alışverişi ile insani kanallar oluşturmak amacıyla işbirliği anlaşması imzalandı.Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatyana Moskalkova, 2-3 Mart'ta Ankara'da düzenlenen 4. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu'na katıldı. Sempozyum sonrası Rus ve Türk ombudsmanları arasında işbirliği anlaşması imzalandı. İmza töreninde açıklama yapan Moskalkova, "Ülkelerimizin tarihinde ilk defa iki ombudsman, karşılıklı yardım ve destek anlaşmasını imzaladı. Bu muhtıranın boyutu küçük ama içeriği çok kapsamlı. Türkiye'de bulunan Rus vatandaşları, yeni mevzuat hakkında bilgilenecek. Sorunlar hızlı bir şekilde çözülecek" dedi. Moskalkova, ayrıca imzaladıkları muhtıranın Rus-Türk ilişkilerini güçlendireceğinden emin olduğunu ifade etti.(Tatiyana Şuvalova/İHA)