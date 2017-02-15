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Rus ve Türk heyetler Astana görüşmeleri öncesinde bir araya gelecek
15.02.2017 11:10:21

Rus ve Türk heyetler Astana görüşmeleri öncesinde bir araya gelecek

Astana'da düzenlenecek Suriye barış görüşmelerinin ikinci oturumu öncesinde Rus ve Türk heyetlerin ikili bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Sputnik'e konuşan Astana'daki heyetlerden bir kaynak, "Rus heyet, oturum öncesinde Türk heyetle görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.

Astana görüşmelerinin başta 15-16 Şubat'ta gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Ancak Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Astana görüşmelerinin perşembe günü başlayacağı duyuruldu.

Görüşmelerde Türkiye, Rusya, İran, Suriye hükümeti, Suriye'deki silahlı muhalifler ve BM yetkilileri yer alacak. ABD'yi ise Kazakistan Büyükelçiliği temsil edecek.

 


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