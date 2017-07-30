Rus Uzay Ajansı: İlişkileri kesemeyiz!

30.07.2017 20:10:15

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos) Başkanı İgor Komarov, Roskosmos, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA), aralarındaki işbirliğin askıya alınmasının ajanslardan her birini olumsuz etkileyeceğini anladıklarını belirtti.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Komarov, "Aramızdaki işbirliğini sonlandırabilecek aceleci kararların alınması çok kolay. Bunun bizi gerilere atacağını bizler de, ortaklarımız da anlıyoruz. Uzay ajansları da işbirliğimizin korunması ve devam ettirilmesi gerektiğinin anlayışı içinde" ifadelerini kullandı.

Siyasilerin verdiği ve işbirliği etkileyebilecek birçok kararına rağmen NASA ve ESA'nın birlikte çalışmalara devam edilmesi fikrine sadık kaldıklarını söyleyen Komarov, sözlerine şöyle devam etti:

"Hem Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) çalışmalarında, hem de bilimsel araştırmalarda birbirimize çok bağlıyız, uzaydaki faaliyetlerin avantajlı olduğumuz kilit alanlardan biri ve bu alan, bizlere birlikte ilerleme ve birlikte etkili bir şekilde çalışma imkânı tanıyor."