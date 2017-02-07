07.02.2017 22:33:02

'Rus uçakları İdlib'i vurmadı'

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İngiliz basınında yer alan Rus uçaklarının İdlib'i vurduğuna dair iddiaları sert bir dille yalanladı.

Konaşenkov, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar, ne dün, ne bu hafta, ne de 2017 yılının başından bu yana İdlib'i bir kez dahi vurmadı. Saldırıya ilişkin haberler kasıtlı birer yalan" ifadelerini kullandı.

Bazı İngiliz medya kuruluşlarının Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri ile ilgili yalan haberler yaptığının bir sır olmadığını belirten Konaşenkov, "Bu haberler her zaman aynı kuruluşlar tarafından, tek bir şablon kullanılarak, düzenli olarak ve her zaman adı açıklanmayan 'sivil savunma' aktivistlerine dayandırılarak servis ediliyor" dedi.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansının daha önce geçtiği haberde, Rus uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib şehrine düzenlediği öne sürülen sekiz bombardımanda en az on beş kişinin öldüğü iddia edilmişti.

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