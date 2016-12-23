23.12.2016 15:49:13

Rus senatörlerden TBMM'ye Karlov çağrısı

Rusya Federasyon Konseyi'nden parlamenterler, TBMM milletvekillerini Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturma ve terörle mücadelede işbirliği çağrısında bulundu.

Sputniknews'in haberine göre; Federasyon Konseyi'nden bugün yapılan açıklamada "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerçekleşen trajedinin ayrıntılarının incelenmesi konusunda yetkili kurumlara gerekli yardımı sunmasını ve bu tip terör eylemlerinin gelecekte yaşanmasını önlemek için etkili ve güvenilir tedbirler geliştirmesini umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

'TERÖRE KARŞI GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRMELİYİZ'

Karlov cinayetinin şiddetle kınandığı açıklama metninde ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Uluslararası terörizm yalnızca sivillere değil, uluslararası ilişkilerde kriz ve provokasyonlara neden olmak amacıyla üst düzey yetkililere de saldırıda bulunuyor. Bu tür eylemlerin uluslararası toplumu bölmek amaçlı olduğu açık ve bu ortak düşmanla mücadele için güçlerimizi birleştirmemiz gerektiğini doğruluyor."

DÜNYA ÜLKELERİNE ÇAĞRI: FARKLILIKLARIMIZI BİR KENARA BIRAKALIM

Senatörler ayrıca dünya ülkelerinin parlamentolarını siyasi farklılıkları bir kenara bırakarak terörle mücadelede geniş çapta işbirliği çağrısında bulundu: "Teröristleri ‘ılımlı' ve ‘ılımlı olmayan' olarak ayırmaya yönelik anlamsız çabaları sona erdirmeli ve teröristlerle yalnızca lafta değil, gerçekte de mücadele eden ve sivillere insani yardım götüren taraflara yönelik enformasyon savaşı durdurulmalı."

'TERÖRİSTLER TÜM ULUSLARARASI TOPLUMA SALDIRIYOR'

Teröristlerin kaos yaratmak için dünya düzenine ve tüm uluslararası topluma saldırılar gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada "Ortak bir amacımız var: Teröristlerin amaçlarını engellemek ve dini, etnik veya ideolojik kökeni olmayan ve hiçbir mazereti olmayan bu ortak düşmana karşı birlikte mücadele" ifadeleri de kullanıldı.

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