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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
20.02.2017 13:58:29

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'na ait '152' borda numaralı 'Nikolay Filchenkov' adlı gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus Donanması'na ait "152" borda numaralı 'Nikolay Filchenkov' adlı gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rusya'nın Karadeniz filosuna kayıtlı olan 152 borda numaralı 'Nikolay Filchenkov' adlı genel amaçlı çıkarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan gemi 13.30'da Çanakkale önlerine ulaştı. Ege Denizine doğru yol alan gemiye, Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.
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