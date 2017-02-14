Rus ordusu savaşa hazır konuma getirildi

Açıklamada, birliklerin, Rusya'nın Batı bölgelerinde askeri tatbikat yapacakları ifade edildi. Söz konusu açıklamada ayrıca, kararın ani nitelik taşıdığı dile getirildi.
ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ
Ukrayna'nın doğusunda, Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplarla hükümet kuvvetleri arasındaki çatışmalar, son bir hafta içinde giderek şiddetlendi. Ukrayna yönetimi, Rusya'yı, Doğu Ukrayna'da provokasyon yaratarak Ukrayna'ya doğrudan askeri müdahaleye hazırlanmakla suçluyor. Ukrayna yetkilileri, Doğu Ukrayna'da Rus Ordusu'na mensup 6 bin askerin görev yaptığını, bu kişilerin ayrılıkçı birliklere komuta ettiklerini ifade ediyor.