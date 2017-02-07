07.02.2017 10:43:11

Rus-Kırgız Kalkınma Fonu ve Türk EximBank arasında anlaşma

Rus-Kırgız Kalkınma Fonu Türk EximBank ile anlaşma imzaladı.

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Rus-Kırgız Kalkınma Fonu Türk EximBank ile anlaşma imzaladı.Kırgızistan - Türkiye Ekonomik iş birliğinin artırılması için önemli bir adım atıldı. Kırgızistan'da kurulan Rus-Kırgız Kalkınma Fonu Türk EximBank ile anlaşma imzaladı. Rus-Kırgız Kalkınma Fonu Başkanı Bakyt Kurmanbekova, Türk-Kırgız iş dünyası için önemli bir fırsat açıldığını ve Kırgız iş adamlarına Türkiye'den ekipman alımında bu anlaşma önemli bir kolaylık sağlayacağını belirtti. Kurmanbekova, normalleşme sürecine giren Türk-Kırgız ilişkilerinde bu iş birliğinin yakın zaman da olumlu sonuçlar doğuracağına olan inancını dile getirdi.