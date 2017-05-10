10.05.2017 16:15:06

Rus kadın turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen 58 yaşındaki Rus kadın turist kaldığı otel odasında ölü bulundu.

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Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen 58 yaşındaki Rus kadın turist kaldığı otel odasında ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde 08.30 sıralarında temizlik için odaya giren kadın otel çalışanı, yerde hareketsiz yatan Rus vatandaşı Vera Kazakova'yı (58) görünce otel müdürüne bilgi verdi. Otel yetkilileri de durumu jandarma ve sağlık ekiplerini bildirdi. Otele gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kazakova'nın öldüğü belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya Jandarma Komutanlığına bağlı İncekum Karakol ekiplerinin incelemesinin ardından Kazakova'nın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Rus turistin kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.