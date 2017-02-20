20.02.2017 15:37:32

Rus havayolu şirketi Türkiye'ye ek seferlere başlıyor

Rossiya havayolu şirketinin yoğun talep nedeniyle, önümüzdeki ay St. Petersburg’tan İstanbul ve Antalya’ya düzenli seferlere başlayacağı bildirildi.

Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot'un alt markası Rossiya havayolu şirketinin, 27 Mart itibarıyla St. Petersburg şehrinden Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri İstanbul'a düzenli seferlere başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, 27 Nisan itibarıyla da Antalya'ya Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenli seferlere başlanacağına yer verilirken, söz konusu uçuşlara yönelik öncü verilere göre özellikle turistler ve iş adamları nezdinde Türkiye seferlerine yoğun talep olduğu kaydedildi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, bir süre önce yaptığı açıklamada, erken rezervasyon verilerine göre Türkiye'nin bu yaz Rus turistlerinin gözündeki popülaritesinin rekor seviyelere ulaştığını açıklamıştı.