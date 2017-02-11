11.02.2017 19:20:56

Rus elçi: Cenevre için Fransa'dan destek bekliyoruz

Rusya'nın Paris Büyükelçisi Aleksandr Orlov, 'Fransa'dan Cenevre görüşmelerinin organizasyonuna destek bekliyoruz' dedi.

Rus basınına konuşan Orlov, Fransa'nın süreçte önemli bir rol oynayabileceğini belirterek "Amacımız görüşmelerin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi. Bu konuda Fransa kesinlikle önemli rol oynayabilir. Zira Suriye'deki muhaliflerin bazıları Fransa'nın sesine kulak veriyor" dedi.



Orlov, Fransa'da Astana görüşmelerinin dikkatle takip edildiğini ve bu görüşmeleri Suriye krizinin siyasi çözüm sürecini yeniden başlatmaya yönelik büyük bir adım olarak görüldüğünü de vurguladı.

RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLAR

Öte yandan Orlov, Fransa'nın Rusya'ya yönelik yaptırım politikasını başlatan değil, bu politikanın 'kurbanı' olduğunu söyledi. Rus büyükelçi, Fransa'da siyasi, iş ve toplumsal çevrelerde Moskova'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını destekleyenlerin giderek arttığını da kaydetti.

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