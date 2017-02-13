13.02.2017 09:13:11

'Rus ekip Türkiye'de denetleme yapacak'

Rusya'dan askeri bir ekibin Türkiye'de denetleme yapacağı yönünde açıklama geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Ulusal Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Sergey Rıjkov, Rus denetçilerden oluşan bir ekibin Türkiye'de belirtilen bir bölgede denetleme yapacağını söyledi.

Konuyla ilgili basına konuşan Rıjkov, "Güven ve güvenliğin artırılması ile ilgili çalışmaları öngören 2011 Yılı Viyana Belgesi'nin gerçekleştirilmesi çerçevesinde 13-16 Şubat günleri arasında Rus denetçilerinden oluşan ekip Türkiye'nin belirtilen bölgesinde denetleme yapmayı planlıyor" dedi.

Rıjkov, "Çalışmalar sırasında Rus denetçiler eğitim bölgeleri ve poliganları da ziyaret edecek, Türk askeri birliklerinin komutanlıklarının katılımıyla brifingleri dinleyecek" diye konuştu.

Rıjkov'a göre, denetleme yaklaşık 18 bin kilometrekarelik alanda gerçekleştirilecek.

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