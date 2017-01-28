28.01.2017 17:39:12

Rus Dışişleri'nden Astana görüşmeleri açıklaması

Rus Dışişleri’nden, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov ve Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Haddad’ın görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleşen Suriye barış görüşmelerinin Cenevre süreci için olumlu koşullar yarattığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad'ın Moskova'da bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, Haddad'ın isteği üzerine gerçekleşen görüşme sırasında, BM himayesinde gerçekleşen ‘Cenevre görüşmeleri için olumlu koşullar yaratan Astana'daki Suriye barış görüşmelerinin sonuçları üzerinden Suriye'deki gelişmeler konusunda fikir alışverişi yapıldı.'

Bogdanov ve Haddad'ın görüşmesi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bir önceki gün Moskova'da bir araya geldiği çeşitli Suriyeli siyasi muhalif grupların temsilcileri, kendi hazırladıkları Suriye anayasası taslağı konusunda bilgilendirmesini izledi.

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