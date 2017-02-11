12.02.2017 02:30:21

Rus bombardımanında yaralı asker şehit oldu

El Bâb'da Rus savaş uçağının vurduğu binanın enkazından yaralı olarak çıkarılan askerlerden Erzurumlu Uzman Çavuş 26 yaşındaki Sedat Atalay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

9 Şubat günü Rusya'ya ait savaş uçağının "kazaen" vurduğu açıklanan binada 3 asker şehit olmuş, 11 asker de yaralanmıştı.

Yaralı askerlerden uzman çavuş Sedat Atalay, Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede Cumartesi saat 17.30 sıralarında, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.



26 yaşındaki Atalay Fırat Kalkanı harekâtında şehit olan 66. asker.

Uzman çavuş Sedat Atalay'ın şehit olduğu haberi, Erzurum'un Aşkale İlçesi'ne 10 kilometre uzaklıktaki Merdiven Mahallesi'nde yaşayan yakınlarına ulaştı. Fadime ve Sinan Atalay çifti ise, dört çocuklarından biri olan oğullarının şehit olduğu haberini, Gaziantep'te aldı.

Bekar olan şehit uzman çavuş Sedat Atalay'ın Tunceli'de görevliyken bir süre önce El Bâb'a gittiği belirtildi.



Sedat Atalay'ın cenazesinin yarın, Erzurum Askeri Havalimanı'nda yapılacak törenin ardından Aşkale İlçesi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Merdivenli Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

Cumartesi günkü çatışmalarda da El Bâb'da bir asker şehit oldu, bir asker yaralanadı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder