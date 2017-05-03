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Rus basınında Erdoğan-Putin görüşmesi
04.05.2017 12:26:11

Rus basınında Erdoğan-Putin görüşmesi

İzvestiya gazetesi: - 'Putin-Erdoğan görüşmesi, kapalı kapılar ardında 3 saatten fazla sürdü. Putin, 'Türk-Rus ilişkilerinde normalleşme süreci geride kaldı. Normal ortaklık işbirliğine geri dönüyoruz' dedi'- Tass haber ajansı: - 'Putin ve Erdoğan, Soçi'de oldukça başarılı ve verimli bir görüşme yaptı. Ankara ve Moskova, domates dışında ticaretteki tüm kısıtlamaları kaldırma kararı aldı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Soçi'de yaptığı görüşme, Rus basınında geniş yer buldu.

Rusya'nın önde gelen gazeteleri, Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin çok sayıda haberin yanı sıra izlenim, makale ve köşe yazısı yayımladı.

Soçi'deki "Boçarov Ruçey" devlet başkanlığı rezidansında yapılan görüşmeye basın yoğun ilgi gösterdi. Görüşmeyi Rus ve Türk basınının yanı sıra Rusya'daki yabancı gazeteciler de takip etti.

- "Ortaklık işbirliğine geri dönüyoruz"

İzvestiya gazetesi, görüşmeyi "Ortaklık işbirliğine geri dönüyoruz" başlığıyla verdi. Haberde Putin ve Erdoğan'ın ekonomideki kısıtlamaları karşılıklı olarak kaldırma kararı aldığına vurgu yapıldı.

Görüşmeye ilişkin detaylara yer verilen haberde, Moskova ve Ankara'nın Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

Haberde, "Putin-Erdoğan görüşmesi kapalı kapılar arkasında 3 saatten fazla sürdü. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Putin, Türk-Rus ilişkilerinde normalleşme süreci geride kaldı. Normal ortaklık işbirliğine geri dönüyoruz.' dedi." ifadelerine yer verildi.

Kommersant gazetesi, görüşmeye ilişkin tam sayfa bir izlenime yer verdi.

"Dere kenarında domates çiçek açacak" başlığıyla verilen izlenimde, Rusya'nın domates konusunda geri adım atmadığı ancak diğer konularda mutabakat sağlandığı kaydedildi.

-"Domates hariç her şey"

Tass haber ajansı da görüşmenin hemen ardından abonelerine sunduğu haberinde "Domates dışında her şey" başlığını kullandı.

Haberde, "Putin ve Erdoğan Soçi'de oldukça başarılı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Ankara ve Moskova, domates hariç ticaretteki tüm kısıtlamaları kaldırma kararı aldı. Vize konusunda da bazı kolaylıklar sağlanacak." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Putin'in "İlişkilerimizin normalleşme sürecini tamamladığını emin bir şekilde söyleyebiliriz." ifadesi alt başlık olarak verildi.

Ria-Novosti haber ajansı da görüşmeye ilişkin çok sayıda haber geçti.

- Rus haber kanallarında Erdoğan-Putin görüşmesi

Canlı yayın araçları sabahın erken saatlerinden itibaren Erdoğan-Putin görüşmenin yapılacağı rezidansın önünde yerini alırken kanallar, gelişmeleri izleyicilerine canlı yayınlarla aktardı.

Görüşme, haber kanallarında gün boyu bir numaralı gündem maddesi olarak yerini korudu.

Erdoğan-Putin basın toplantısı, ülkedeki tüm haber kanallarında canlı olarak yayınlandı.

Rossiya-24 haber kanalı, görüşmenin ardından yayımladığı haberinde, "Putin ve Erdoğan, domates hariç her konuda anlaştı" üst başlığını tercih etti.

Haberde, Türk-Rus ilişkilerinin genel durumuna ilişkin uzman görüşlerine de yer verildi.

Life-News kanalı, "Kısıtlamalar kalkıyor" başlıklı haberinde, "Basın toplantısında konuşan Putin, kısıtlamaların ekonomiye zarar verdiğini belirtti ve karşılıklı ticaretteki tüm kısıtlamaların kaldırılması kararı aldıklarını söyledi. Tek istisna domates." ifadelerine yer verdi.



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