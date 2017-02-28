28.02.2017 17:47:57

Ruhsatsız kazı yapılan ocaklar hakkında işlem başlatılacak

Eskişehir'in Alpu ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocakları hakkında işlem başlatılacak.

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Eskişehir'in Alpu ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocakları hakkında işlem başlatılacak.Eskişehir'in Alpu ilçesinde bulunan 2 maden ocağının ruhsatsız olarak işletildiği jandarma ekipleri tarafından tespit edildi. Biri Bozan, diğer ise Büğdüz Mahallesi sınırları içerisinde kalan taş ocaklarından, toprak alındığı görüldü. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, konuyla ilgili yasal işlem başlatılması için Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına yazı gönderdi.