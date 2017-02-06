06.02.2017 10:38:36

Ruhsal bozukluğu olanlara meslek edindirme kursu

Osmaniye'nin Kadirli İlçesi Devlet Hastanesi bünyesindeki Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde psikologlar eşliğinde tedavi gören kronik akıl ve ruh sağlığı bozukluğu teşhisi konulan hastalar, yaptıkları el işleri sayesinde hem para kazanıyor, hem eğleniyor, hem de bu sayede tedavi oluyorlar.

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Osmaniye'nin Kadirli İlçesi Devlet Hastanesi bünyesindeki Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde psikologlar eşliğinde tedavi gören kronik akıl ve ruh sağlığı bozukluğu teşhisi konulan hastalar, yaptıkları el işleri sayesinde hem para kazanıyor, hem eğleniyor, hem de bu sayede tedavi oluyorlar.Yaklaşık olarak 1.5 aydır devam eden hastanedeki kurs 6 ay sürecek. Evlerinden alınan hastalar günlük İşkur'dan 20 lira ücret alırken, yaptıkları el işleri sayesinde de ek olarak para kazanıyorlar.Ağır ruhsal bozukluğa sahip olan 18 yaş ve üstü olan erkek ve kadın hastalar bu merkezde el işi ürünler, ahşap boyama, halı kilim dokuma gibi çeşitli işler yaparak stres atıyor.Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Serden Çığşar, ahşap boyama, resim ve kilim dokuma gibi kursların, hastaların sosyalleşmesine, el becerisi kazanmalarına ve bunları yaparken de hem onlara maddi katkı sağlayabilecek hem de istihdama kazandırmaya yönelik bir proje olduğunu söyledi.Kursu ziyaret eden AK Parti Osmaniye Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Mücahit Durmuşoğlu'da, hastalarla birlikte kilim dokudu, ahşap boyama yaptı onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Durmuşoğlu, "Devlet olarak engelli vatandaşlarımızı dört duvar arasından çıkartarak, günlük hayatımızın içinde yer almalarını sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık veriyoruz. Bu konuda da gözle görülür gelişmelerin yaşanması hem engelli vatandaşlarımızı hem de tüm vatandaşlarımızı mutlu etmektedir. Engellilerin sorunlarının aşılması noktasında sivil toplum kuruluşlarına sendikalara ve medyaya önemli görevler düşüyor' dedi.