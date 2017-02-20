20.02.2017 15:45:00

'Ruhlar Gelirse' Adıyaman'da sahnelenecek

Adıyaman Belediyesi'nin katkılarıyla, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Ruhlar Gelirse' adlı tiyatro oyunu Adıyamanlılar için sahnelenecek.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Adıyaman Belediyesi'nin katkılarıyla, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Ruhlar Gelirse' adlı tiyatro oyunu Adıyamanlılar için sahnelenecek.Sosyal ve kültürel etkinliklere önem veren Adıyaman Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Diyarbakır Devlet Tiyatroları tarafından hazırlanan 'Ruhlar Gelirse' adlı oyununu Adıyamanlı tiyatro severlerle buluşturuyor.21 Şubat Salı ve 22 Şubat Çarşamba günü sahnelenecek olan oyunla ilgili bilgi veren yetkililer, tiyatro severleri ücretsiz olan oyuna davet ederek, "Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun sahneleyeceği Noel Coward'ın yazdığı, Arif H. Özbilen'nin çevirdiği ve Bora Severcan'ın yönettiği iki perdelik eserin oyunu 'Ruhlar Gelirse' 21 ve 22 Şubat tarihlerinde Adıyamanlı sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda sahnelenecek olan oyun 19.30'da başlayacak. Tüm hemşerilerimizi etkinliğimize davet ediyoruz" şeklinde konuştu.