29.12.2016 06:57:44

Ruhani'den Zencani için sert eleştiri

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, milyarder Bebek Zencani konusunda sert eleştirilerde bulundu...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, milyar dolarlık yolsuzluk suçundan idama mahkûm edilen ve cezası yüksek mahkeme tarafından onanan ünlü milyarder Babek Zencani'nin yargı sürecinde ortaklarının deşifre edilmemesini eleştirdi.

Ajanslarda yer alan habere göre, Zencani hakkında yargının verdiği karara saygı duyduğunu söyleyen Ruhani, "Fakat halkın soruları hâlâ yanıtlanmış değil. Halk, paraların nerede olduğunu ve dosyada kimlerin rolü olduğunu soruyor" diye konuştu.

'Denetim ve Teftiş' konulu toplantıda konuşan Ruhani, "Bir kişi tek başına bunca parayı yürütebilir mi? Bu kişi nereye bağlıydı? Kimler ona yardım etti? Ortakları kimlerdi? Ortakları hangi mevkilerdeydi? Petrolün yanı sıra yüz milyonlarca dolar nakit para neden bu adama verildi? Paralar şu an nerede?" diye sordu.

'İSTİHBARAT'A VERİLMESİNİ İSTEDİM, KARŞI ÇIKILDI'

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Bu kişi tutuklandıktan sonra doğrudan yargıya sevk edilmeden olayın aydınlığa kavuşması için İstihbarat Teşkilatı'na verilmesini istedim, ancak buna karşı çıkıldı" ifadelerini kullandı.

30 Aralık 2013'te tutuklanan Zencani, yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yaparak devleti 2.8 milyar dolar dolandırmaktan suçlu bulunarak idama mahkûm edilmişti.

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