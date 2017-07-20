20.07.2017 08:09:01

Ruhani'den çok sert ABD açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'a karşı uygulanan yeni ABD ekonomik yaptırımlarının ülkenin dünya güçleriyle yaptığı nükleer anlaşmaya aykırı olduğunu ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Amerika'nın bazı eylemlerinin nükleer anlaşmanın ruhuna ve gerekliliklerine aykırı olduğunu belirterek, "Bu planlara ve eylemlere direneceğiz" dedi. ABD'nin İran'ın anlaşma taahhütlerini yerine getirmediğine ilişkin iddialarının Amerika'nın planlarından biri olduğunu söyleyen Ruhani, "Uluslararası yükümlülüklerimize daima saygı duyacağımız için Amerikalıların başarısız olacağını düşünüyorum" diye konuştu.



Trump yönetimi, dün İran'a balistik füze programı ve terör örgütlerine yardımları nedeniyle yeni ekonomik yaptırımlar getirdiğini açıklayarak, 18 kurum ya da bireyin yeni yaptırımlardan etkileneceğini belirtmişti.