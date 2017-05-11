SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Ruanda'daki soykırımın 23. yılı
11.05.2017 22:21:49

Ruanda'daki soykırımın 23. yılı

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Nkurunziza:- 'Biz ülkemizde çok kötü bir şeyin olmasına izin verdik. Çılgınlığın bizi kontrol etmesine izin verdik. Sonuç olarak ülkemde 100 günde bir milyondan fazla insan öldü'- 'Tutsilere karşı yapılan soykırım insanlığa karşı işlenmiş bir suçtu. Bu suç dünya izlerken işlendi ve dünya bu suçu durdurmak için hiçbir çaba göstermedi'- Ankara Üniversitesi Rektörü

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza, ülkesinde yaşanan soykırıma ilişkin, "Biz ülkemizde çok kötü bir şeyin olmasına izin verdik. Çılgınlığın bizi kontrol etmesine izin verdik. Sonuç olarak ülkemde 100 günde bir milyondan fazla insan öldü." ifadelerini kullandı.

Ruanda'daki soykırımın 23. yılı dolayısıyla Ankara Üniversitesinde anma töreni düzenlendi. Tören, soykırımda hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Büyükelçi Nkurunziza, burada yaptığı konuşmada, yaşanan katliamı hatırlamanın Ruandalılara acı verdiğini belirterek, "Biz ülkemizde çok kötü bir şeyin olmasına izin verdik. Çılgınlığın bizi kontrol etmesine izin verdik. Sonuç olarak ülkemde 100 günde bir milyondan fazla insan öldü." dedi.

İnsanlığın bir daha böyle bir trajediye izin vermemesi gerektiğini söyleyen Nkurunziza, "Tutsilere karşı yapılan soykırım, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtu. Bu suç dünya izlerken işlendi ve dünya bu suçu durdurmak için hiçbir çaba göstermedi." diye konuştu.

O dönemde soykırımın aslında durdurulabileceğine işaret eden Nkurunziza, insanların Ruanda'da ne olduğunu anladığında bir milyondan fazla kişinin çoktan hayatını kaybetmiş olduğunu belirtti.

Nkurunziza, sömürgecilik döneminden önce Ruanda'nın barışçıl bir ülke olduğunu, halkın huzur içinde yaşadığını dile getirerek, "Sömürgeci güçler Ruanda'ya geldiğinde, insanların birlikte olduklarını gördüler ve aralarında farklılıklar oluşturmaya karar verdiler." dedi.

Sömürgecilerin Ruanda'da insanları gruplara ayırıp birbirlerine karşı savaştırdığını anlatan Nkurunziza, gruplar arasında oluşan bu nefretin Ruanda'nın 1962'de bağımsızlığını kazanmasından sonra da devam ettiğini kaydetti.

Ülkenin, yaşanan tüm acılara rağmen yeniden doğduğunu ifade eden Nkurunziza, Ruandalı siyasetçilerin ülkeyi yeniden inşa etme mesajının halk tarafından kabul edildiğini söyledi.

Ruanda'nın, yaşanan olumlu gelişmelerden sonra Dünya Bankası, Dünya Ekonomik Forumu ve Uluslararası Şeffaflık Örgütünce örnek ülke olarak gösterildiğini vurgulayan Nkurunziza, Ruanda'nın bugün demokratik, özgürlükçü, kendine güvenen ve gelişmeye devam eden bir ülke haline geldiğini dile getirdi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de insanlık tarihinde farklı gerekçelerle katliamlar yapıldığını, bir insanın diğerinden üstün olduğu ortamların yaratılmaya çalışıldığını belirterek, "Elbette sadece Amerika'da, Avrupa'da değil, Afrika'nın da içinde, derinliklerinde benzer katliamlar, benzer soykırımlar gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

İbiş, "Ruanda'da Tutsi ve Hutular arasında kardeşliğin bozulması ve akla gelmeyecek yöntemlerle anlaşmazlıklar yaratılması, huzurun bozulması, çatışmaların ortaya koyulması ve Ruanda'da pek çok insanın vahşice öldürülmesi, yine üzülerek söylüyorum, bunun o uygar dünyanın, kendini uygar kabul eden dünyanın gözü önünde, hatta eliyle, hatta planıyla yapıldığını hepimiz biliyoruz." diye konuştu.

Anma töreni sonunda Nkurunziza ve İbiş, Ruanda Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resim sergisinin açılışını yaptı.

Ruanda'da Tutsi azınlığa yönelik 7 Nisan 1994'te başlayan soykırımda, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu bir milyondan fazla kişi, palalar, sopalar, bıçaklar ve ateşli silahlarla katliama katılan gruplar tarafından öldürülmüştü.

Tutsi destekli isyancı Ruanda Vatansever Cephesi lideri Paul Kegame'ye bağlı güçlerce, Hutu ağırlıklı hükümetin düşürülmesiyle soykırım son bulmuştu. Ardından yönetimden güç alan Tutsilerin öç almak amacıyla saldırması sonucu yüz binlerce Hutu, komşu ülke Zaire'ye sığınmıştı. Fransa, soykırımı gerçekleştiren Hutu hükümetinin o dönemdeki en yakın destekçisi olması sebebiyle Ruanda soykırımından en fazla sorumlu tutulan ülke olarak gösteriliyor.

    YORUM YAZ
AB'den Türkiye açıklaması
AB'den Türkiye açıklaması
AB Dönem Başkanı Malta'nın Dışişleri Bakanı Vella: Türkiye, Avrupa için stratejik bir ortak ve sorunları diplomatik yolla ele almalıyız.
11.05.2017 22:20:47
Nokia 3310 için geri sayım
Nokia 3310 için geri sayım
Dünya çapında 126 milyon satan Nokia 3310 bugünlerde yeniden piyasaya çıkmak üzere.
11.05.2017 22:04:08
Otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
11.05.2017 21:59:47
Kız çocuğu çamaşır makinesinde ölü bulundu
Kız çocuğu çamaşır makinesinde ölü bulundu
Giresun'un Bulancak ilçesinde 6 yaşındaki kız çocuğu, çamaşır makinesinde ölü bulundu.
11.05.2017 21:58:32
Kocaeli'de 21 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Kocaeli'de 21 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
11.05.2017 20:19:18
Köprüde iki otomobil çarpıştı: 1 ölü
Köprüde iki otomobil çarpıştı: 1 ölü
Tokat’ın Niksar ilçesinde köprü üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
11.05.2017 20:09:52
Yeni Malatyaspor Süper Lig hayaline çok yakın
Yeni Malatyaspor Süper Lig hayaline çok yakın
2010'da Yeni Malatyaspor ismini alan sarı-siyahlı takım, 31 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'e mücadele etmeye sadece 2 puan uzaklıkta.
11.05.2017 19:57:46
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Canikli'den FETÖ açıklaması: Bakanlar ve vekiller arasında...
Canikli'den FETÖ açıklaması: Bakanlar ve vekiller arasında...
Karagül: ABD'nin koridor isteğinin amacı Türkiye'yi kuşatmak
Karagül: ABD'nin koridor isteğinin amacı Türkiye'yi kuşatmak
Rubin'den Erdoğan'a yeni tehdit: Türkiye'den ayrılırsa geri dönemeyebilir
Rubin'den Erdoğan'a yeni tehdit: Türkiye'den ayrılırsa geri dönemeyebilir
Deniz Baykal'a genel başkan adaylığı soruldu
Deniz Baykal'a genel başkan adaylığı soruldu
Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verenler...
Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verenler...
'Atatürk tartışmasında asıl mesele...'
'Atatürk tartışmasında asıl mesele...'
Emre Uslu'dan başsavcının ölümüne 'yaşasın' mesajları
Emre Uslu'dan başsavcının ölümüne 'yaşasın' mesajları
Yunanistan'da göstericiler Maliye Bakanlığını bastı!
Yunanistan'da göstericiler Maliye Bakanlığını bastı!
CHP'li 4 vekil açlık grevinde
CHP'li 4 vekil açlık grevinde
Bakan Işık: İlk uzun menzilli füze denememizi yaptık!
Bakan Işık: İlk uzun menzilli füze denememizi yaptık!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları